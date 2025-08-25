Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Ağustos ayı Encümen Toplantısı, Çorum Valisi ve Birlik Başkanı Ali Çalgan’ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Müdürü Necat Yazıcı ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantının ana gündem maddesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Çorum’da yürütülen çalışmalar oldu. Özellikle sahipsiz hayvanların korunması, tedavi, kısırlaştırma ve barınma koşullarının iyileştirilmesi konularında kurumlar arası işbirliği üzerinde duruldu. Çorum genelinde belediyeler bünyesinde oluşturulan geçici bakım evleri, kısırlaştırma üniteleri ve sahipsiz hayvanların rehabilitasyon süreçleri değerlendirildi.

Vali Ali Çalgan, toplantıda yaptığı konuşmada sahipsiz hayvanların korunmasının yalnızca yasal değil, aynı zamanda toplumsal ve vicdani bir görev olduğunu vurguladı. Vali Çalgan, “İlimizdeki tüm belediyelerimizle birlikte ortak bir anlayışla hareket ederek sahipsiz hayvanların daha iyi şartlarda yaşamasını sağlamak zorundayız. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği ile hayvanlarımızın sağlıklı yaşam hakkını dengede tutacak adımları hep birlikte atacağız” dedi.

Toplantıda söz alan belediye başkanları ve temsilcileri de sahipsiz hayvan sorununa yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca sahipsiz hayvanlara yönelik şiddet olaylarının önlenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi