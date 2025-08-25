Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, ilimiz Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde bulunan sağlık evinin bakım ve onarım işini ihaleye çıkarıyor.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek olan ihale, yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden teklif verilerek yapılacak. İhale, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Salonu’nda (Bahçelievler Mahallesi Çamlık Sok. No:3 Çorum) e-tekliflerin açılmasıyla gerçekleştirilecek.

Çalışmalar, sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içinde yer teslimi yapılarak başlatılacak ve 45 takvim günü içinde tamamlanacak. 178 metrekarelik sağlık evinde yapılacak bakım ve onarım işi için ekonomik açıdan en avantajlı teklif yalnızca fiyat esasına göre belirlenecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve tekliflerin ihale tarihinden itibaren 90 gün geçerliliğini koruması gerekecek. Teklif verenlerin, belirledikleri bedelin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunmaları zorunlu olacak.

