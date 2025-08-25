İlk olarak Çorum il merkezindeki Hafızlık Kur'an Kurslarında eğitim alan erkek öğrenciler arası hafızlık yarışması düzenlendi. İl Müftü Vekili Dr. Fazıl Saraç'ın komisyon başkanlığı yaptığı yarışmada; komisyon üyesi olarak Ulu Camii İmam Hatibi Mustafa Karahan ve Akşemseddin Camii İmam Hatibi Sefa Kırcı görev aldı. Yarışmaya ilimiz merkezde bulunan erkek hafızlık Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere komisyon üyeleri tarafından hediye takdim edildi.

Kur'an Kursları arasında düzenlenen ikinci yarışma ise Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması oldu. İlimiz merkezindeki Hafızlık Kur'an Kurslarında eğitim alan erkek öğrencilerin katıldığı yarışma Din Hizmetleri Şube Müdürü Ali Şen'in komisyon başkanlığında Ulu Camii Müezzin-Kayyım’ı Yüksel Dikici ve Akşemseddin Camii Müezzin-Kayyım’ı Hakan Ungever’in komisyon üyeliğinde yapıldı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere Ali Şen tarafından hediye takdim edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK