Çorum’da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi okullarda başlatılan bakım ve onarım çalışmaları hızla tamamlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi vererek, öğrencilerin daha konforlu ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Cemil Çağlar, özellikle fiziki iyileştirmelerin hem eğitim kalitesini hem de öğrenci motivasyonunu doğrudan etkilediğini belirterek, “Okullarımızın eksiklerini gidermek, öğrencilerimize modern ve güvenli bir eğitim ortamı sunmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Yeni eğitim-öğretim yılına hazır bir şekilde girmek için ekiplerimiz yoğun bir tempoyla çalıştı” dedi.

Yapılan çalışmalar kapsamında ilimizde bir çok okulda boya-badana, çatı onarımı, kapı-pencere yenileme, elektrik ve sıhhi tesisat düzenlemeleri gibi pek çok bakım çalışmasının gerçekleştirildiği de belirtildi.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımızın bakım ve onarımlarını titizlikle gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin derslerini rahatça işleyebileceği, öğretmenlerimizin de huzurlu bir şekilde görev yapabileceği ortamlar oluşturduk. Çorum’da eğitim kalitesini yükseltmek için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek.”

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.

Muhabir: Haber Merkezi