Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Nisan ayı encümen toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Sahipsiz hayvanlara yönelik bakım, rehabilitasyon ve doğal yaşam alanlarının işletilmesine ilişkin iş ve işlemler değerlendirildi.

Vali Çalgan, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, bu süreçte toplumun duyarlılığının büyük önem taşıdığını ifade etti. Kurumlar arası iş birliğinin gerekliliğine de dikkat çeken Çalgan, sürdürülen faaliyetlerin etkin şekilde devam edeceğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik atılacak adımların da görüşüldüğü öğrenildi.

Muhabir: SELDA FINDIK