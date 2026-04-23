Çorum merkeze bağlı Üçköy Köyü’nden olup Almanya’da ikamet eden Sinan Ekeyılmaz (32), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bediha ve Mehmet Ekeyılmaz’ın oğlu, Seçil Ekeyılmaz’ın kardeşi, eski minibüs esnafından Şükrü Ekeyılmaz’ın kardeşinin oğlu olan Sinan Ekeyılmaz, Almanya’nın Mannheim şehrinde yaşıyordu. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Sinan Ekeyılmaz, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

ALMANYA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Merhumun cenazesi bugün (23 Nisan 2026 Perşembe günü) Mannheim Alevi Derneği’nde saat 16.00’de helallik alınacak, Yarın ise (24 Nisan 2026 Cuma günü) saat 11.00’de Hauptfriedhof – Mannheim’de toprağa verilecek.

