Başkan Şahiner, Sungurlulu hemşehrilerimiz Mansur ve Tuğba Çalış’ın SMA teşhisi konulan oğulları İbrahim bebek için çağrıda bulundu. Başlatılan yardım kampanyasının % 19 olduğunu ve çok yavaş ilerlediğini söyleyen Başkan Şahiner, İbrahim bebeğin kaybedecek bir dakikasının bile olmadığını ve biran önce sağlığına kavuşması gerektiğini kaydetti.

“Ramazan ayı; zekat ve sadakanın en güzel yaşandığı aydır” diyen Başkan Şahiner, “Ramazan ayı aynı zamanda hayatı sadaka üzerine yaşama bilincidir. Bu nedenle Ramazan ayı paylaşma, diğer gamlık, fakiri ve muhtacı düşünme ayıdır. Zekatımızı ve sadakalarımızı verirken de en yakınımızdan başlamak en doğru olanıdır. Şifa ayı Ramazan ayında SMA hastası İbrahim yavrumuza zekat ve sadakalarımızla nefes olup hep birlikte şifa olalım” dedi.

Duyarlı hemşehrilerinin yardımıyla İbrahim bebeğin kurtarılabileceğini vurgulayan Başkan Şahiner, daha önce Zehra Meva’da başardıklarını ve yine başarabileceklerini dile getirerek, “Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Kendi çocuğumuzun da bu duruma düştüğünde nasıl bir tepki vereceğimizi hepimiz çok iyi bilmekteyiz. O nedenle oğlumuza bu konuda yardımcı olalım” ifadelerini kullandı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ayrıca, 5 bin TL ile kampanyaya destek verdi. (Volkan Sınayuç)