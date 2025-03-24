Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren önceki dönem Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, halkının seçme-seçilme hakkını hiçe sayan, yargıyı siyasi bir müdahale aracına dönüştüren bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyorum” dedi.

Sungurlu önceki dönem Belediye Başkanı Şahiner, CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Abdulkadir Şahiner, “Güzel ülkemize yazık ediyorsunuz. Soruşturma usul ve esaslarını yok sayarak, adalete güveni yok ediyorsunuz. Gençlerimizin umutlarını, ülkemizin geleceğini bir inat uğruna, iktidarınızı korumak için heba edemezsiniz. Sandıkta yenemediğinizi mahkemeyle yendik sanıyorsunuz. Bu yollar yarın bunu çıkaranların aleyhine kullanılabilir” görüşlerine yer verdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ