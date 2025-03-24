Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Av. Rumi Bekiroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının hukuki bir sürecin değil, bir siyaset mühendisliğinin sonucu olduğunu savundu.

Rumi Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını eleştirdi. Bekiroğlu, kendi bakanları, bürokratları, siyasetçileri ve belediye başkanları ile ilgili son derece açık yolsuzluk iddiaları ile ilgili kılı bile kıpırdamayan otoriter iktidarın sadece seçilen bir belediye başkanını değil, onu seçen milyonlarca seçmeni cezalandırdığını belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Rumi Bekiroğlu, açıklamasının devamında şöyle konuştu: "28 Şubat post-modern darbesinde, 367 e-muhtırasında, 17-25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da hepimizin gür sesle savunduğu ve platformlara adını verdiğimiz 'milli irade' kavramının böylesine örselenmesi iktidardaki güç yozlaşmasının en çarpıcı yansımalarından biridir. O kara günlerde seçmenin milli iradesini nasıl kararlılıkla savunduysak bugün de aynı ilkesel kararlılıkla milli iradeyi yok sayan her tür uygulamaya karşı çıkıyoruz.

Kendi kuruluş ilkelerini çiğneyen iktidar sahiplerinin Türkiye’nin uluslararası itibarına zarar veren, TCMB’nın rezervlerini tüketmeye kadar giden ve bedelini milletin yoksullaşarak ödediği ekonomik kayıplara yol açan bu anti-demokratik uygulamalara yönelmesi kirlenmiş yolsuzluk düzenlerini kaybetme korkusundan başka bir şey değildir.

Bu hukuksuz karar sonrasında İBB’ye kayyum atanması gibi vahim bir adım daha atılmamalı; siyasi rekabet doğal demokratik zemininde seyretmeli ve siyasi mühendislik çabalarına son verilmelidir.

Otoriter rejim yapılanmasına karşı güçler ayrılığı ilkesini kararlılıkla savunmaya, siyasi yozlaşma ve kirlenmeye karşı siyasi ahlak mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

Editör: SELDA FINDIK