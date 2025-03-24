Anahtar Parti (A Parti) Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, su konusunun artık ülkemizin milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi.

Dünya Su Günü dolayısıyla bir açıklama yapan A Parti İl Başkanı Müstet, Türkiye’nin su kaynakları açısından kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayarak, su krizinin artık yalnızca çevresel bir mesele değil, aynı zamanda milli güvenlik sorunu haline geldiğini vurguladı.

Bilinçsiz su tüketimi, ruhsatsız su kuyuları, tarımsal israf ve uluslararası baskılar nedeniyle ülkemizin su fakiri olma yolunda hızla ilerlediğini bildiren Nurullah Müstet, yetkilileri ivedilikle harekete geçmeye çağırdı.

“FIRAT VE DİCLE’DE

OYUN OYNANIYOR”

A Parti İl Başkanı Müstet, Türkiye’nin su yönetimi konusundaki uluslararası baskılara da değinerek özellikle Fırat ve Dicle havzası üzerindeki tehlikeye dikkat çekti.

Müstet: “Ülkenin su potansiyelinin yaklaşık 1/3’ü Fırat ve Dicle havzasında bulunuyor. Hidroelektrik enerji üretimimizin yaklaşık %60’ı bu bölgedeki barajlardan sağlanıyor. Ancak uluslararası baskılar artarak devam ediyor. 2014 yılında yürürlüğe giren “BM Su Yollarının Ulaşım Dışı Su Kullanımına İlişkin Sözleşme” ve Avrupa Birliği müzakereleri kapsamında Türkiye’ye su politikaları konusunda dayatmalar yapılmaktadır. Suriye’nin doğusunda kurulmak istenen devletin uzun vadeli hedeflerinden biri de bu havzada genişlemektir. Türkiye’nin bu konuda çok daha güçlü bir diplomatik duruş sergilemesi gerekiyor” dedi.

“KURUYAN GÖLLER BÖLGESEL

İKLİM KRİZİNE YOL AÇIYOR”

Anahtar Parti İl Başkanı Müstet, iç su kaynaklarının da hızla yok olduğuna işaret ederek 185 gölün tamamen kuruduğunu ve Tuz Gölü, Akşehir, Sapanca, Manyas, Beyşehir, Eğirdir ve Burdur göllerinin hızla kuruduğunu, bunun da bölgesel iklim değişikliğine ve tarımsal verimliliğin düşmesine neden olduğunu bildirdi.

“Bugün yanlış sulama politikaları ve sanayi atıkları nedeniyle iç su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Kuruyan göllerin oluşturduğu ekolojik yıkım, hava kirliliğini artırıyor ve tarımın çökmesine neden oluyor” diyen Nurullah Müstet, Türkiye’nin sadece mevcut su kaynaklarını korumakla yetinmemesi, aynı zamanda deni suyu arıtma tesisleri ve gri su geri dönüşüm projelerini artırarak su arzını genişletmesi gerektiğini de bildirdi.

“BİR DAMLA SU BİLE

HAYATİ ÖNEME SAHİP”

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen içmesuyu kaynaklarının hızla tükendiğine dikkat çeken Müstet; “Su, yalnızca günlük yaşamımızı sürdürebilmemiz için değil, enerji üretiminden tarıma, sanayiden diplomasiye kadar bir çok alanda hayati öneme sahiptir. Ancak gelinen noktada Türkiye’de suyun stratejik bir unsun olarak ele alınmadığını görüyoruz. Ruhsatsız su kuyuları nedeniyle yeraltı su kaynaklarımız kontrolsüzce tüketiliyor. Yeraltı su rezervlerinin yüzde 35’ini oluşturan bu kaynaklar savaş, nükleer saldırı veya biyolojik tehditler karşısında en güvenilir içmesuyu rezervleridir. Ancak denetimsizlik nedeniyle bu kaynaklar da hızla tükenmektedir” dedi.

A Parti olarak suyun milli güvenlik stratejisine entegre edilmesi gerektiğini belirterek su yönetiminin devlet politikası haline getirilmesinin şart olduğunu da dile getiren Müstet, ülkemizin gelecekte su krizi yaşamaması için uzun vadeli ve kapsamlı bir çalışma yapılmasının şart olduğunu da anlattı.

Suyun ülkenin jeopolitik ve ekonomik bağımsızlığını doğrudan etkileyen bir faktör olduğunu da dile getiren Nurullah Müstet, ruhsatsız su kuyularının kayıt altına alınarak sıkı denetiminin yapılması, yeraltı su rezervlerinin korunarak anlık izlenmesi, yeraltı baraj sayısının artırılması, merkezi bir su yönetimi inşaa edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ