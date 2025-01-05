Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, spor altyapısını güçlendirmek ve sporcularla bir araya gelmek amacıyla Devane futbol sahası ve Tevfik Kış Spor Salonu'nu ziyaret etti. Şahin, ziyaret ettiği her iki tesiste sporcularla bir araya gelerek, onların taleplerini dinledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretin ardından Hüseyin Şahin, Tevfik Kış Spor Salonu'nda gerçekleştirilen voleybol müsabakasını izledi. Şahin, maç sırasında oyunculara ve antrenörlere başarılar dileyerek, sporun yaygınlaştırılması ve gelişimi adına yapılacak çalışmaların önemini vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin'in bu tür ziyaretlerle, sporun her branşında daha fazla insanı spora teşvik etmeyi ve Çorum'daki spor altyapısını güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.