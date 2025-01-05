Türkiye Satranç Federasyonu Çorum İl Temsilciği'nce 10 Ocak Gazeteciler Günü münasebetiyle Cumartesi günü AHL Park Alış Veriş Merkezinde düzenlenen Gazeteciler Günü Yıldırım Satranç Turnuvası 58 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti ve AHL Alış Veriş Merkezinin destekleriyle düzenlenen Gazeteciler Günü Yıldırım Satranç Turnuvası Kıran kırana geçen maçların ardından turnuvada genel kategoride dereceye giren sporculara ödülleri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen tarafından takdim edildi.

Şampiyonluğu Ferhat Ekin elde ederken ikinciliği Hakan Yücetürk, üçüncülüğü Yusuf Bahadır Şahin ve dördüncülüğü ise Faruk Taşkın elde etti.

Turnuvaya katılım sağlayan bayan sporcular arasından da ayrıca derece sıralaması yapıldı. Bayan sporculara ödülleri ise Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Karalar tarafından takdim edildi.

Bayanlarda birinciliği Yasemin Özdilli, ikinciliği Damla Karaaslan, üçüncülüğü Sena Kuzay, dördüncülüğü ise Zeynep Karaaslan elde etti.

Ayrıca genel sıralamada dereceye giren sporculara Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen tarafından hediyeler takdim edildi.

15 SPORCUYA SİNEMA BİLETİ

Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak'ta vizyona girecek olan ilk Türk Yapımı Satranç filmi olan Şampiyonlar filmi içinde turnuvaya katılıp, tamamlayan küçük sporcular arasında 10 kişiye AHL Park AVM merkezi tarafından da 5 sporcuya çekilişle sinema bileti hediye edildi.

Dereceye giren sporcuları kutlayan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen başta Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu'na görev alan hakemlere teşekkür etti.

Çorum Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu; “Şüphesiz ki, basın mensupları, halkımızın kanaat ve beklentilerinin tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak hayati bir görevi yerine getirmektedir. Onları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle böyle bir etkinlikle hatırlamak ve hatırlatmak bizleri memnun etmiştir. Tüm gazetecilerimizin günü kutlu olsun. Tüm basın çalışanlarımıza özverili katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum.

Ayrıca Sayın Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Şevket Erzen ve AHL Park AVM yönetime göstermiş oldukları destek ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.'

Çetinoğlu, turnuva sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://corum.tsf.org.tr/ web adresinden ulaşabileceği ifadesinde bulundu.