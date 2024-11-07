Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, beraberinde Şube Müdürleri Menekşe Eroğlu Çetinkaya ve Ömer Özdemir ile birlikte Mecitözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında, ilçe müdürlüğü bünyesindeki spor tesislerinde incelemelerde bulunarak, yerel spor altyapısının güçlendirilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Ziyaret sırasında, tesislerin mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgiler alan Hüseyin Şahin, gençlerin spor aktivitelerine katılımını artırmak amacıyla yapılacak yatırımların önemine değindi. Şahin, sporun her yaştan birey için erişilebilir olmasını sağlamak için ilgili birimlerin koordineli şekilde çalışması gerektiğini vurguladı.

Mecitözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün başarılı çalışmaları ve bölgedeki gençler için sunduğu imkanlardan dolayı tebrik eden İl Müdürü Şahin, gelecekteki projeler ve spor altyapısının güçlendirilmesi adına desteklerinin süreceğini ifade etti.

Ziyaretin sonunda, ilçe müdürlüğü çalışanlarıyla fikir alışverişinde bulunan heyet, yerel spor faaliyetlerini daha da ileriye taşımak için önerilerde bulundu.