Sungurlu’da Kıbrıs Gazisi Şahin İncel öncülüğünde Harp Malulleri Derneği kuruldu. Dernek Başkanı Şahin İncel oldu.

Dernek Başkanı Şahin İncel, vatan için fedakârlık gösteren gazilerin her zaman toplumun en kıymetli değerleri olduğunu belirterek, derneğin bu bilinçle hizmet vereceğini ifade etti.

İncel, “Amacımız gazilerimiz arasındaki dayanışmayı artırmak, onların taleplerinin takipçisi olmak ve sosyal hayatta daha etkin şekilde yer almalarına katkı sağlamaktır. Derneğimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Gaziler tarafından memnuniyetle karşılanan derneğin, önemli bir sosyal dayanışma merkezi olması bekleniyor.

Muhabir: SELDA FINDIK