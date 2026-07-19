Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğinin toplantısı dolayısıyla bulunduğu Kocaeli’de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi.

Cihannüma Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Başkan Aşgın, gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Çorum’un fahri hemşehrisi olduğunu belirten Başkan Aşgın, görüşmede Çorum’a ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu ifade etti.

Aşgın, “Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğum Cihannüma’nın toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz Kocaeli’de fahri hemşehrimiz, İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ile bir araya geldik. Bakanımızın Çorumlu hemşehrilerine selamı var” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi