Alaca'da 6 Temmuz'da "Markete alışverişe gidiyorum" diyerek evinden ayrılan 19 yaşındaki Şahin Özdemir'den bir daha haber alınamamış, ailesinin ihbarı üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.



Çorum Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışmalar sonucunda Özdemir, 11 gün sonra sağ ve sağlıklı şekilde bulundu.



Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Şahin Özdemir, gerekli işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.



Şahin Özdemir'in bulunması, günlerdir endişeli bekleyişini sürdüren ailesi ve yakınlarına büyük sevinç yaşattı. Yetkililer, arama çalışmalarında görev alan tüm ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: alacahaber.com