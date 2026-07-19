İl Emniyet Müdürlüğü, 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında 21-26 Temmuz tarihleri arasında Gazi Caddesi'nde uygulanacak yol kapatma ve park yasaklarına ilişkin sürücüleri ve vatandaşları uyardı.

Çorum'un heyecanla beklediği 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali, 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 17.00'de düzenlenecek renkli kortej yürüyüşüyle kapılarını açacak. Birbirinden farklı ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan festival, 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek olan aksiyon dolu Off-Road yarışmasıyla sona erecek.

GAZİ CADDESİ KAPATILIYOR

Festival etkinliklerinin güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde geçici trafik düzenlemelerine gidildi. Yapılan resmi duyuruya göre; Gazi Caddesi'nin Saat Kulesi ile Valilik önü arasında kalan bölümü çift yönlü olarak belirtilen gün ve saatlerde araç trafiğine kapatılacak. Uygulanacak olan trafik kısıtlaması takvimi şu şekilde açıklandı:

21 Temmuz Salı: 15.00 - 23.00 saatleri arası 22, 23, 24, 25 ve 26 Temmuz: Her gün 20.00 - 00.00 saatleri arası

ARAÇ PARKINA İZİN YOK

Trafiğe kapatma uygulamasının yanı sıra, Emniyet Müdürlüğü belirtilen tarihler arasında Gazi Caddesi üzerinde araç park edilmesine de müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşların herhangi bir cezai işlemle ya da mağduriyetle karşılaşmamaları adına, özellikle 22-26 Temmuz tarihleri arasında Gazi Caddesi'ne araç park etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Sürücülerin ve bölge halkının festival boyunca uygulanacak trafik tedbirlerine ve yönlendirmelere azami hassasiyet göstermesi istendi.

Muhabir: Haber Merkezi