İskilipli bürokrat Bekir Dınkırcı, İstanbul Vali Yardımcısı olarak Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amirliği görevine başladı.

İskilipli Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, yeni görevi kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kamu kurumları arasındaki koordinasyon ve mülki idare hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Bekir Dınkırcı, İstanbul’un ve Türkiye’nin en önemli hava ulaşım merkezleri arasında bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Mülki İdare Amiri olarak görev yürütecek.

Dınkırcı’nın havalimanındaki kamu düzeni, güvenlik, kurumlar arası eş güdüm ve idari süreçlerin etkin biçimde yürütülmesine yönelik çalışmaları koordine etmesi bekleniyor.

İskilipli Bekir Dınkırcı’nın önemli bir göreve getirilmesi, memleketinde memnuniyetle karşılandı. Hemşehrileri, Dınkırcı’yı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amirliği görevinde başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi