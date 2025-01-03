Antalya’da başarılı bir şekilde yer alarak çeşitli kategorilerde yarışan Sude Tak, Sümeyye Al, Sena Uslu ve ferdi olarak mücadele eden Ufuk Genç, gösterdikleri başarılarla büyük takdir topladı. Şampiyonada önemli dereceler elde eden sporcular, şampiyonaya katılmanın yanı sıra okçuluk sporuna olan katkılarını da artırarak Çorum’un adını duyurdular.

Ayrıca, Osmancık Okçuluk Spor Kulübü’nün antrenörü Hakan Tak da bu başarının ardındaki isim olarak sporcuların gelişiminde önemli rol oynadı. Şube Müdürü İsmail Şahan, sporcular ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Şahan, bu tür organizasyonların gençlerin spora olan ilgisini artıracağını ve okçuluk gibi branşların yaygınlaştırılması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ziyaret sonunda Osmancık Okçuluk Spor Kulübü kupasını Şahan’a teslim ederken, Şahan ise okçulara milli takım forması hediye etti.