Sungurlu’da kurulu bulunan Arca Savunma firması, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer sivil ve askeri kamu kurumlarının katılımı ve desteği ile iki yılda bir İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO Fuarı’na katıldı.

Burada büyük ilgi gören ARCA Savunma Sanayi firması, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nın en büyük ihracat sözleşmesini de imza attı.



ARCA Savunma Sanayi ile Slovak MSM Group arasındaki topçu mühimmatı sözleşmesi törenine SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da eşlik etti.

İki firma arasındaki anlaşma sonrası konuşan Bayraktar, “SAHA Başkanı olarak ARCA firmasını İsmail Terlemez, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Rodoplu Hanım ve MSM Group'tan Jacub Bey'i tebrik ediyorum. Çünkü bu fuarın en büyük kontratı bu anlaşmaydı. İhracat anlaşması bu anlamda ülkemizin gelmiş olduğu bu mühimmat, üretimi konusundaki seviyeyi de gösteriyor. Ülkemiz için bir gurur vesilesi. Ben bu vesileyle huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Arca Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez ise şöyle dedi: "Öncelikle böyle bir gururu yaşadığımız için tüm ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizim için büyük bir adım, büyük bir gurur. Buna da vesile olduğu için SAHA Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haluk Bayraktar'a da tüm desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum”

Konuşmaların ardından iki firma tarafından ihracat sözleşmesi imzalandı.