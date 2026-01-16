Çorum'da "Anne Dostu Şehir Yolunda: Erişilebilirlikten Destek Hizmetlerine Bütüncül Bir Yaklaşım Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentteki bir otelde düzenlenen çalıştay öncesi gazetecilere, Çorum'dan başlayarak Türkiye'de ve dünyada "anne dostu şehirler ağı" kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Çorum'un sanayi, tarım, gastronomi ve kültür açısından parmakla gösterilen bir il olduğunu belirten Aşgın, bunun yanına kente "aile dostu şehir" ünvanını da eklemek istediklerini kaydetti.

Aile yapısının güçlenmesi gerektiğine, bu konuda annelerin yükünün ağır olduğuna dikkati çeken Aşgın, "Anne rolünü çok önemsiyoruz. Annelerin yükünü almak, onlara destek olmak, çocuklarını daha rahat, huzurlu, sağlıklı ortamlarda yetiştirmelerini sağlamak adına yeni bir besmele çekiyoruz. Bunun adı da 'anne dostu şehir' olacak." dedi.

Aşgın, projeyle uluslararası başarı hikayesi yazmayı hedeflediklerine işaret ederek, bunun ilk adımını çalıştayla attıklarını anlattı.

Çalıştayda "Acaba anne dostu şehir nasıl olmalı, neler yapılırsa anne dostu bir şehir ünvanı o şehre verilir" konularını konuşacaklarını dile getiren Aşgın, "Herkesin fikrini ortaya koyacağı çalıştayla anne dostu şehir vizyonumuzun başlangıcını yapacağız. Burada aldığımız sonuçları raporlaştıracağız. Bu raporla nasıl parklar, yollar yaparsak, hangi sosyal tesisleri yaparsak, hangi psikolojik, sosyolojik anlamda etkinlikler, eğitimler yaparsak o şehir anne dostu şehir olur, bunları konuşacağız ve yol haritasını belirlemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Kriterler doğrultusunda hak eden belediyelere 'anne dostu şehir' ünvanı vereceğiz"

Yol haritasına göre yatırımları şekillendireceklerini aktaran Aşgın, "Bu yol haritasında ilk yola çıkan Çorum olacak. Bunu kendimize ödev gibi alacağız. Biz de o yol haritasına göre önce dünyanın merkezinde anne dostu şehir nasıl olur, neler yapılırsa olur, bunları bir bir hayata geçireceğiz ve uygulamalı şekilde göstereceğiz. Üçüncü aşama ise ülkemizde belediyelerimizden anne dostu şehir olmak isteyenlerin müracaatlarını alacağız. Kriterlerimiz belli ve bu kriterler doğrultusunda bu ünvanı hak eden belediyelere 'anne dostu şehir' ünvanı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Anne dostu belediyelerden bir ağ oluşturacaklarını vurgulayan Aşgın, "Önce yerel belediyeler olmak üzere tüm belediyeler inşallah hedefimiz. Anne dostu şehir ağıyla beraber annelerin, ailenin mutlu olduğu, geleceğe güvenle yürüyeceğimiz ülkemizi inşa etme adına çalışmalarımızı ortaya koyacağız." açıklamasında bulundu.

Aşgın, ağın uluslararası alana da yayılabileceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Örneğin 'sessiz şehirler' gibi birçok şehir tanımlaması var. Eğer oraya üye olmak istiyorsanız bunun patentini alana gidip müracaat edip, hazırlıklarınızı tamamlamanız gerekiyor. Kontroller yapıldıktan sonra eğer olmuşsa size o ünvanı veriyorlar. Bunun bir örneği de anne dostu şehir olarak Çorum'un olmasını istiyoruz. Bu sayede ağı dünyaya açmak istiyoruz. 'Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz' mottosunun karşılığı olarak anne dostu şehir ünvanını ilk alan şehir olmayı başarmış olacağız ve anne dostu şehirlerimizi tüm ülkemizde ve dünyada yayacağız."

Çalıştayda akademisyenler, bürokratlar, aile danışmanları, psikologlar, sosyologlar, şehir plancıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve belediye görevlilerinden oluşan çalışma grupları, kentin "anne dostu şehir" ünvanı alabilmesi için atılması gereken adımları belirlemek üzere görüşmelere başladı.

