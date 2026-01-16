Çorum’un Mecitözü Belediyesi’nden emekli Neşet Aydın’ın eşi, Bektaş Aydın ve Serap Yirci’nin anneleri Remziye Aydın (69) vefat etti.

Ali Aydın ve Hüseyin Aydın’ın yengeleri olan Remziye Aydın’ın vefatı ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün (16 Ocak 2026 Cuma günü) saat 14.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma merasiminden sonra Çorum Merkez Palabıyık Köyü'nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi