Çorum Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı Özgür Can Çoban konseri, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'ye düzenlenen hain terör saldırısından dolayısıyla 29 Ekim Salı akşamı düzenlenecek olan Özgür Can Çoban konseri ileri bir tarihe ertelenmiştir.” denildi.

Editör: HABER MERKEZİ