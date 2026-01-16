Çorum İl Müftülüğü tarafından Muradı Rabi Ulucami’nde Miraç Kandili dolayısıyla kandil özel programı düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi başlayan programda, İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Miraç gecesi hakkında kısa bir sohbet yapan İl Müftü Vekili Dr. Fazıl Saraç, son Peygamber Hz. Muhammed (SAV) in yaşadığı İsra ve Miraç hadisesini anlatırken Yüce Allah(cc) tarafından müminlere verilen hediyelere dikkat çekerek namaz ibadetinin önemine değinip ardından dua etti.

Cemaatle yatsı namazının kılınması ve tesbihatın yapılmasının ardından program sona erdi.

Kandil programı çıkışında ise vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi