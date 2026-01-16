Genel Merkezi Antalya’da bulunan ve Genel Başkanlığını Köksal Selçuk’un yürüttüğü Gazeteciler ve Medyacılar Cemiyeti, Türkiye genelindeki teşkilatlanma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Cemiyet, aldığı karar doğrultusunda Çorum’da uzun yıllardır basın sektöründe bulunan gazetemiz İmtiyaz Sahibi Volkan Baş’ı Çorum İl Başkanlığı görevine layık gördü.

Volkan Baş, atama yazısının kendisine tebliğ edilmesinin ardından, görevine resmen başladı.

Gazeteciler ve Medyacılar Cemiyeti (GMC) Çorum İl Başkanı Volkan Baş, kendisine tevdi edilen bu önemli görevden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Baş, Anadolu’nun sesi olma hedefiyle yola çıkan Gazeteciler ve Medyacılar Cemiyeti’nde yer almaktan onur duyduğunu belirterek, kendisini bu göreve layık gören Gazeteciler ve Medyacılar Cemiyeti Genel Başkanı Köksal Selçuk başta olmak üzere, cemiyet yönetimine teşekkür etti.

Muhabir: RIFAT KARA