Dereceye giren öğrencilere ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi yetkilileri tarafından verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile 2016 yılında imzalanan protokol çerçevesinde bakanlığa bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler arasında düzenlenen yarışma sonuçlandı.

Öğrencilerin görsel ve edebi kategorilerde yeteneklerini sergilediği yarışmanın il genelindeki birincilerine ödülleri, Yeşilay Çorum Şubesi Başkanı Bedriye Cengil ve İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından takdim edildi.



Buna göre Görsel eserler kategorisinde dereceye giren öğrenciler şu şekilde: “İLKOKUL: Yağmur Arabacı (Sungurlu / Mustafa Kemal İlkokulu) ORTAOKUL: Elif Öz (Merkez / Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu) LİSE: Sena Şenödeyici (Merkez / Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi).”

Edebi eserler kategorisinde dereceye giren öğrenciler: “İLKOKUL: Feyza Gül Dere (Sungurlu / Sunguroğlu İlkokulu) ORTAOKUL: Hale Baltacı (Merkez / Kocatepe Ortaokulu) LİSE: Melike Çırakoğlu (Sungurlu / Sungurlu Fen Lisesi).”

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yarışmaya katılan tüm öğrenciler tebrik edildi.