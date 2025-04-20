Köy Enstitülerinin kuruluşu nedeniyle dernek binasında bir program düzenlendi. Etkinlikte “Anadolu'nun Işığı Köy Enstitüleri” adlı belgesel film gösteriminin yanı sıra, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinliğe; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP Belediye Meclis Üyeleri Arslan Kaya, Didem Tokgöz, CHP’li yöneticiler, CHP önceki dönem İl Başkanlarından Hasan Eray Tüfekçi, ADD Yönetim Kurulu Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

ADD Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Çıtak’ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşması ile başlayan etkinlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da bir konuşma yaptı. Mehmet Tahtasız, köy enstitülerinde verilen eğitimle bugün verilen eğitim arasındaki farkı değerlendirerek, milli eğitimin sorunlar yumağı haline getirilmesinden yakındı.

Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü öğrencilerinin katkısıyla hazırlanan programda Haşim Emin Ünlü ile Eğitimci – Yazar Muzaffer Gündoğar da birer konuşma yaparak Köy Enstitülerinin önemini anlattı.



Konuşmacılar, Köy Enstitüsü modelinin güncellenerek yeniden hayata geçirilmesini istedi.

Belgesel sunumu ise ilgiyle izlendi. Ankara Hasanoğlan ve Adana Düziçi Köy Enstitüleri'nden görüntüler ve ilk dönem köy enstitüsü çıkışlılarla görüşmeleri içeren bir Nazım Alpman Belgeseli olan eserde; buradan mezun olan öğretmenler duygu ve düşüncelerini dile getiriyor.

Etkinlikte İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un yaşam hikayeleri üzerinden zorluklara ve tehditlere aldırmadan uyguladıkları ve başarılı oldukları Köy Enstitülerini anlatıldı.

Köy Enstitüsü, Türkiye'de ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihinde açılmıştı. Tamamen Türkiye'ye özgü olan bu eğitim projesini 28 Aralık 1938 tarihinde Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel bizzat yönetmişti. 1947 yılında bazı köy enstitüleri devre dışı bırakılmış, 1954 yılında da tamamen kapatılmıştı.