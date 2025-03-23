Ziyaret sırasında Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi’ndeki aile hekimleri ve sağlık personeli ile bir araya gelin Zehir, sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde sunulabilmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Ziyarette ayrıca aile hekimliği birimleri ile 2. ve 3. basamak hastanelerin dijital entegrasyonu, ultrasonografi ve röntgen gibi tetkiklerin aile hekimleri tarafından istenebilmesi ve aile hekimlerinin hastanelerden Merkezi Hekim Randevu Siteminden randevusu alabilmesi gibi önemli konular görüşüldü.

Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinin ardından aynı binada hizmet veren 3 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi’ni ziyaret eden Zehir, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin bilinirliğinin arttırılması gerektiğini, bu sayede merkezde bulunan Kanserle Mücadele Birimi (kadınlar için rahim ağzı ve meme kanseri, kadın ve erkeklerde bağırsak kanseri taramalarının yapılacağı KETEM), Obezite ile Mücadele Birimi (Diyetisyen), Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi (Sigara Bıraktırma Polikliniği), Ruh Sağlığı Programları Birimi (Psikolog, Sosyal Çalışmacı), Fiziksel Aktivite Salonu (Fizyoterapist), Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi (Diş Hekimi), Çocuk Gelişimi Birimi (Çocuk Gelişim Uzmanı) gibi birimlerden daha fazla vatandaşın yaralanabileceğini ifade etti.

Editör: Haber Merkezi