Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan yaşlılar ziyaret edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Kronik Hastalıklar Birimi Koordinasyonu’nda gerçekleştirilen ziyarete Fizyoterapist, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı personelleri ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı.

Etkinlikte Huzurevi sakinleri ile sohbet edilerek, yaşlıların kendi tasarladıkları el emeği ürünleri sergisi ziyaret edildi.

Editör: SELDA FINDIK