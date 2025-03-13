Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, yapımına başlanan Yavruturna Sağlıklı Hayat Merkezi, 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu ve Verem Savaş Dispanseri inşaat alanında da incelemelerde bulundu.

Sağlık alanındaki bu tür yatırımların, hem daha verimli bir çalışma ortamı yaratacağı hem de vatandaşlar için kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını vurgulayan Zehir, Çorum’da 1. ve 2. basamak sağlık yatırımlarının hayata geçirilmesi için tüm çabaların gösterileceğini belirterek, inşaat çalışmalarının hızla tamamlanarak, en kısa sürede halkın hizmetine sunulmasının hedeflendiğini bildirdi

AİLE HEKİMLERİNE ZİYARET

Zehir ve Göksal, Bahar Aile Sağlığı Merkezi ve Yavruturna Aile Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret ederek, aile hekimleri ve sağlık personeli ile bir araya geldiler.

Sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde sunulabilmesi için atılabilecek adımların değerlendirildiği ziyarette, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, aile hekimliği birimleri ile 2. ve 3. basamak hastanelerin entegrasyonu, USG ve röntgen gibi tetkiklerin aile hekimleri tarafından istenebilmesi ve aile hekimlerinin hastanelerden MHRS randevusu alabilmesi gibi konular görüşüldü.

Prof. Dr. Sinan Zehir, her iki Aile Sağlığı Merkezindeki sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Editör: HABER MERKEZİ