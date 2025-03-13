Yaşar Anaç, Çorum’da büyük bir inşaat skandalı yaşanırken, Çorum Belediyesi’ne kayyum atanması gibi bir durumu söz konusu olup olmadığını sorguladı.

Yeniden Refah Partisi Batı Karadeniz Bölge Başkanı olan Av. Yaşar Anaç, son günlerde Çorum kamuoyunda gündem olan inşaat sektöründeki statik hesaplarda ve verilerde yapılan oynamaların toplumsal yozlaşma ve siyasal çürümenin geldiği boyutu gözler önüne serdiğini söyledi.

“Skandala konu yapıların incelenmesi için daha yetkin kurumlar varken, inşaat mühendisliği bölümü dahi olmayan Hitit Üniversitesi'nin seçilmesinin gerekçesi nedir?” diye soran Yaşar Anaç, mağduriyetin nasıl giderileceğine ilişkin açıklama beklediklerini kaydetti.

“AÇIKLAMA YETERSİZ”

Çorum Belediyesi'nin yaptığı açıklamaların insanların kafasında oluşan endişeleri gidermekten uzak ve yetersiz olduğunu ifade eden Yaşar Anaç, "Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün skandalı ortaya çıkarması bir meziyet gibi sunulsa da yapı denetim şirketleriyle birlikte zaten bu sorumluluğu taşımaları gerekmez mi?” şeklinde soru yöneltti.

Yaşar Anaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çorum Belediyesi skandalı kendi bünyesindeki Yapı Kontrol Müdürlüğünce ortaya çıkarıldığını bir meziyetmiş gibi anlatsa da yapı denetim şirketleri ile birlikte zaten denetim sorumlulukları yok mudur?

Çorum Belediyesi, skandalla ilgili bir mühendis hakkında suç duyurusunda bulunmuşken bu mühendis dışında skandala karışmış başka kimseler var mıdır varsa bu kişiler ile yapı denetim şirketleri hakkında şikayette bulunulacaklar mıdır? Yine kendi bünyelerinde idari bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Skandala konu yapıların incelenme işi Türkiye'de teknik üniversiteler, inşaat mühendisliği bölümü olan fakülteler, bağımsız denetim yapabilecek kurum ve kuruluşlar, inşaat mühendisleri odası gibi daha ehil yerler varken inşaat mühendisliği bölümü dahi olmayan bu konularda hiçbir yetkinliği bulunmayan Hitit Üniversitesinin seçilmesinin sebebi nedir?

Bahsi geçen 1609 parsel üzerinde 1481 yapının Çorum Belediyesi sistemlerinde belli iken bunların hangi yapılar olduğu neden açıklanmamıştır? Bu yapılardan ev alan insanların herhangi bir felakete maruz kalmaması adına tahliye dahil herhangi bir tedbir almayı düşünülmekte midir? Bu yapıların depreme dayanıksız çıkması halinde insanların mağduriyetini kimler ve nasıl karşılayacaktır?

Skandal olayın evveliyatı kamuoyunda konuşulduğu gibi 4-5 yıl öncesine mi dayanmaktadır? Bugüne kadar bu skandal neden tespit edilememiştir? 31 Mart seçimleri öncesi skandaldan Çorum Belediyesi haberdar olmuş mudur?

ÇORUM BELEDİYESİ’NE

KAYYUM ATANACAK MI?

Yapıların inceleme sürecinin bağımsız ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Çorum Belediye Başkanı ekibi ile birlikte istifa etmeyi düşünmekte midir? Ya da İçişleri Bakanlığınca bir kayyum atanması söz konusu olacak mıdır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı skandala konu programda başka şehirlerde benzer yolsuzluklar yapılıp yapılmadığı ile ilgili bir çalışma başlatmış mıdır?

Tüm bu soruların sağlıklı bir şekilde cevaplanması ve kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz. Hem bir siyasetçi hem de hukukçu olarak gerek siyasal platformda gerekse hukuki platformda bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Her işte olduğu gibi belediyecilikte de işin ehline verilmesi gerektiğini rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın önce ahlak ve maneviyat sözünü, ne örgütçü ne heykelci ne de rantçı belediye ahlaklı belediye anlayışımızı tekrar hatırlatmak istiyor kamuoyuna saygılarımı sunuyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ