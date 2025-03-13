Harita Mühendisi Şükrü Daşdan, İl Başkanı Nurullah Müstet'in de onayıyla Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kurulan A Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı oldu.

Çorum’da teşkilatlanma çalışmaları devam eden Anahtar Parti’de Gençlik Kolları Başkanlığı için de geçtiğimiz günlerde atama yapılmıştı. Ataması yapılan 27 yaşındaki genç mühendis Şükrü Daşdan, mazbatasını Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Murat Hatabay’dan aldı. Programda A Parti AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Özcan Güngör de hazır bulundu.

Atamanın ardından yönetim kurma çalışmalarına başladığını belirten Daşdan, “Gençlerin siyasette daha aktif rol almasını sağlamak için çalışmalarımız sürüyor. Amacımız, sadece bir siyasi yapı kurmak değil, gençlerin sesini gerçekten duyuran, onların taleplerine çözüm üreten, sahada aktif ve etkili bir gençlik hareketi inşa etmektir. Gençliğimizin karar alma mekanizmalarında etkin rol oynamasını istiyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ