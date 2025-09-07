Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi ve Kargı Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret etti. İlçede sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yerinde inceleyen heyet, hastanenin acil servisi, poliklinik birimleri ve yapımı planlanan ameliyathanede değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla birebir görüşmeler yapılarak personelin talepleri dinlendi. Görüşmelerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemi vurgulandı, Sağlıklı Hayat Merkezleri tanıtıldı ve vatandaşların yaş gruplarına uygun kanser taramalarını yaptırmaları gerektiği hatırlatıldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Zehir, “Hasta ve yakınlarının memnuniyeti vazgeçilmezimizdir. Sağlık hizmetleri dinamik, sürekli gelişen ve değişen bir yapıdır” dedi. Hastane ve toplum sağlığı merkezi çalışanlarına özverili emeklerinden dolayı teşekkür eden Zehir, İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerekli desteğin sürdürüleceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi