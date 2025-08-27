Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 7-12 Yaş Grubu kız çocukları, Kargı Tatil Köyü’nde doğayla baş başa unutulmaz bir gün geçirdi.

Kargı Tatil Köyü’nün doğal güzelliklerini keşfeden çocuklar, piknik yaparak, doğa yürüyüşünde bulundular. Hep birlikte unutulmaz bir gün geçiren çocuklar, deniz bisikleti ve dere kenarında soğuk suyun keyfini de çıkardı.

Gün boyu temiz hava soluyarak, bol bol enerji depolayan çocuklar, Çorum’a Kargı’nın doğa harikası güzelliklerini keşfetmenin mutluluğu içerisinde döndüler.

Çocuklar, kendilerine böylesine güzel bir gün yaşatmaları nedeniyle Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi