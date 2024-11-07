Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Karadağ’ın da hazır bulunduğu ziyarette Sağlık Müdürü Zehir, acil serviste ve yataklı servislerde görev yapan sağlık personelini de ziyaret ederek sağlık hizmet sunumu ile ilgili bilgi aldı.

Personelin istekleriyle önerilerini dinleyen Zehir, hastanede görev yapan tüm sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

7 ve 14 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarıyla devam eden ziyaretlerde, görev yapan sağlık çalışanları ile bilgi paylaşımında bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, fedakârca çalışan nöbetçi 112 personeline teşekkürlerini iletti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR