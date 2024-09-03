AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hastanedeki mevcut durum ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

BAŞHEKİMLE KAPSAMLI DEĞERLENDİRME

Ziyaret sırasında Milletvekili Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir ile bir araya gelerek hastanenin işleyişi, sağlık hizmetleri ve karşılaşılan zorluklar hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Ahlatcı, hastanenin sağlık alanındaki önemli rolüne vurgu yaparak, vatandaşların sağlığını ön planda tutan bir sağlık hizmeti sunulmasının önemini belirtti.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Vatandaşların sağlığı, memnuniyeti ve mutluluğunun öncelikli hedefler olduğuna dikkat çeken Ahlatcı, “Hastanemizin sağlık çalışanları, özverili ve fedakâr bir şekilde görevlerini yerine getiriyor. Bu çabalarının takdire şayan olduğunu düşünüyor ve kendilerine teşekkür ediyorum.

Bu ziyaret, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma ve vatandaş memnuniyetini yükseltme yönündeki çalışmalarımızın bir parçasıdır" dedi.



HASTALARLA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Milletvekili Ahlatcı ziyaret sırasında, hastanede tedavi gören vatandaşları da unutmadı. Hastaları tek tek ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi alan ve geçmiş olsun dileklerini ileten Ahlatcı, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni etti.

Hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar da, sağlık çalışanlarına ve hastane yönetimine teşekkür ettiler.

“Sağlık çalışanlarımızın gösterdiği özveri ve destek bizler için büyük bir değer taşıyor. Milletvekilimize ve tüm sağlık ekibine teşekkür ediyoruz” diyen vatandaşlar, sağlık hizmetlerinin kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, sağlık sektöründeki bu tür ziyaretlerin, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma ve halkın sağlık ihtiyaçlarına daha iyi cevap verme konusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.