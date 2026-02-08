Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2025 yılı Sağlık Hizmet Sunumu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. İl ve ilçe hastanelerinin mevcut durumunun ele alındığı toplantılar, 4-5 Şubat 2026 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğü binasında iki grup halinde yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir başkanlığında düzenlenen toplantılara Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, birim sorumluları ve hastane başhekimleri katıldı. Bakanlığın Sağlık Tesisleri Değerlendirme Standartları (SDS) kapsamında 5–15 Ocak tarihleri arasında yapılan saha değerlendirmeleri masaya yatırıldı.

Toplantılarda; hasta ve çalışan memnuniyeti, mali yapı, insan kaynağı ve hizmet süreçleri bütüncül bir yaklaşımla ele alınırken, zamanında, etkili ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunun önemi vurgulandı. Değerlendirmeler; poliklinik, acil servis, ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinden evde sağlık ve uzaktan sağlık uygulamalarına kadar 17 ana başlık altında analiz edildi.

SDS ve GÖREN kriterleri doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda hastanelerin güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanlar belirlendi. 2026 yılı itibarıyla Çorum’daki sağlık tesislerinde etkin, güvenli ve hasta odaklı hizmet sunumunun güçlendirilmesi, kurumsal performansın artırılması ve memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi hedefleniyor.

