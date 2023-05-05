Ahlatcı ve beraberindekileri Başhekim Doç, Dr. Sinan Zehir ve hastane yönetimi karşıladı.

Devletin şefkat elinin her alanda olduğu gibi sağlıkta da vatandaşa uzattığını ifade eden Ahlatcı, Türkiye'nin sağlıktaki gücünün sınırların ötesine aştığını söyledi.

“SAĞLIK ALANINDA ÇIĞIR AÇMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Türkiye'nin sağlık alanında çığır açmaya devam ettiğini belirten Ahlatcı, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin, Bronkoskopi ve Çocuk Günü Birlik Servisi'nin Çorum halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çorum'a daha çok yatırma kazandırmak için milletvekili adayı olduğuna vurgu yapan Ahlatcı, Çorum'u Ankara'da en iyi bir şekilde temsil edeceğinden Çorum halkının kuşku duymamasını istedi.



“ÇORUM HALKANIN HİZMETKÂRI OLACAĞIM”

Çorum'un sağlık alanında hak ettiği yatırımlara kavuşturmaya devam edeceklerini kaydeden Ahlatcı, kendisinin de Çorum halkının hizmetkârı olmaya devam edeceğini ifade etti.

Bir süre hastane personeliyle sohbet eden Ahlatcı, daha sonra hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hasta yakınları ile de sohbet eden Ahlatcı, sağlık hizmetlerinden memnun olup, olmadıklarını sorarak, istek ve taleplerini dinledi.

Açılış törenine; Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Görevli Doktorlar ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. (Haber Merkezi)