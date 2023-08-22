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Türkiye dahil 4 ülkede kurulu denizcilik şirketleriyle faaliyet gösteren, sektörünün öncü kuruluşları arasında bulunan ve bu sezon Corum Futbol Kulübü’nün sponsorları arasında yer alan Yaf Diesel’in Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kanıcı, şehrinin takımına verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu belirtirken, ilk 2 haftada alınan sonuçların futbolun doğası adına gayet normal olduğunu ve camiada karamsarlık yaratmaması gerektiğini söyledi.

İşlerinin yoğunluğu dolayısıyla sürekli yurt dışında bulunduğunu ancak ilk fırsatta Çorum’a gelerek stattaki o muhteşem heyecanı ve atmosferi yasamak istediğini ifade eden Yusuf Kanıcı, Çorum Futbol Kulübü’nün başarısı karşısında gururlandığını, camianın kenetlenmesiyle daha nice başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

1.Lig’in kurtlar sofrası olduğunu ve kalıcı başarılar için sabretmek gerektiğinin altını çizen Kanıcı, “56 yıllık tarihimizde ilk kez 1. Lig’e çıktık. Bu başarıda en büyük pay, Başkan Oğuzhan Yalçın ve büyük taraftarımızındır. Bundan sonraki süreçte asıl olan kalıcılığımızı sağlayıp, sağlam temeller oluşturarak Süper Lig kapısını zorlamaktır. Bunun için de zamana ve sabra ihtiyacımız var. Herkes üzerine düşeni layıkıyla yaptığı sürece bir gün mutlaka layık olduğumuz yere varacağız.

Bugün olduğu gibi, bundan sonra da gücümüz yettiğince takımımızın yanında olacağımızın bilinmesini isterim, Sporun kardeşlik olduğunu unutmamamız gerekir. Takımımız sahada canla başla mücadele ederken, centilmenliği de elden bırakmamamız gerekiyor. Özellikle Çorum'a gelen takımların Çorum'a ve Çorumluya yakışır şekilde misafir edilmelerini rica ediyorum” şeklinde konuştu.