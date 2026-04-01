Türkiye’nin liman, çimento, kömür, şeker gibi sektörlerdeki dev kuruluşu Safi Holding, özelleştirmede Çorum Şeker Fabrikası’nın sahibi olarak, bölgesel kalkınmanın lokomotifi Çorum’a güçlü biçimde adım atmıştı. Safi Holding’in şimdi, yine dev yatırımları için Çorum’u seçtiği bildirildi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Çorum Teknik Çelik’in Sahibi Veli Hoşgör, Safi Holding’in büyük projelerini Çorum’da gerçekleştirmek üzere hazırlık içinde olduğunu belirterek, “Sanayi şehri Çorum için, Çorum olarak da her türlü kolaylığı sağlamak üzere seferber olmalıyız” dedi.

Safi Holding yöneticileri Atakan Safi ve Ümit Safi ile yakın çalışma içinde olduğunu, kendilerinin teşvikiyle Teknik Şeker Ltd. Şti’ni kurduğunu, merkez ofisi İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde bulunan şirketin, Çorum OSB’de ve Ankara’daki tesisinde şeker fabrikalarına ait makine ve ekipmanları üretmeye başladığını anlatan Veli Hoşgör, şöyle konuştu:

“Artık, şeker fabrikalarının revizyonunu, kapasite artırımını, modernizasyonunu Çorum’dan gerçekleştirebiliyoruz. Çorum dışından birçok şeker fabrikasının imalat işleri de bize gelmeye başladı. Yine yurt dışından talepler alıyoruz. Böylelikle, Safi Holding, Çorum’da yeni bir sektörün önünü açmış oldu. Çok daha büyük yatırımların da sırada olduğunu biliyorum.”