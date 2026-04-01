Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı 13–18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından, “Rol Model” çalışmaları kapsamında Ahlatcı Metal Rafinerisi’ne bir ziyaret gerçekleştirildi.

Bu ziyaretle çocuklar, üretim süreçlerini yerinde gözlemleme imkânı bulurken, çalışma hayatı, meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında önemli bilgiler edindi.

Böylelikle, çocukların farklı meslek alanlarını tanımalarına fırsat sağlanırken, bu tür etkinliklerle geleceğe daha bilinçli ve donanımlı bireyler yetiştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.