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Buna göre taş ocağının işletme maliyeti hariç, her bir ruhsat için 250 bin TL’lik malolacağı belirtilirken, sabit konkasör kurulumunun elektrik bağlantıları ve diğer opsiyonel ekipmanları hariç ortalama 1 milyon Dolar, mobil konkasörün ise 800 bin Dolarlık maliyeti bulunduğu dile getirildi.



İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerin yollarının asfalt, kumlama, bakım onarımının İl Özel İdaresi tarafından yapıldığı, asfalt yapılmadan önce yolların altyapısı için kaba malzeme ve stabilize kumlama için malzemelerin dışarıdan satın alındığı ve yolların hazırlanması için ücret ödenmek zorunda kalındığı vurgulanarak bu nedenle yollara taşınan çakıl, kum, taş ve elek altı malzemeler için İl Özel İdaresi’ne ait taşocağı kurulup kurulamayacağı yönündeki önerge hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Gürbüz Özel tarafından üyelerin bilgisine sunuldu.

İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre idareye taş ocağı için iki adet ruhsat başvurusu yapıldığını belirten Gürbüz Özel, merkez Aşağısaraylı ile Osmancık Ardıç Köyü’ndeki ocakların hammadde üretim izin belgelerinin ruhsat ücretinden muaf olduğunu da vurguladı.

1 adet taş ocağının ÇED raporu için oluşan bedelin yaklaşık 250 bin TL olduğunu anlatan Özel, sabit ve mobil konkasör tesisi kurulumu konusunda da Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden bilgi aldıklarını açıkladı. Komisyon Başkanı Gürbüz Özel, Çorum İl Özel İdaresi’nin il genelinde 12 bin 820 kilometrelik alanda 759 köy ve 393 bağlısı ile birlikte Bin 152 kırsal üniteye hizmet sağladığını, İl Özel İdaresi yol ağında 3 bin 593 kilometre 1. Derece, Bin 50 kilometre 2. Derece, 294 kilometre köy içi olmak üzere 4 bin 937 kilometre yol ağı bulunduğunu, bu yolların 50 kilometresinin BSK. 3 bin 93 kilometresinin asfalt sahti kaplama, Bin 503 kilometresinin stabilize ve 140 kilometresinin ise beton parke kaplama olduğunu, 166,5 kilometrenin ise tesviye yol vasfında bulunduğunu dile getirdi.

Son yıllarda ilimizde faaliyet gösteren taş ocaklarının sayısının azaldığını, rekabet ortamı bulunmaması nedeni ile özellikle asfalt yapım sezonunda malzeme temininin ekonomik olmadığını da anlatan Özel, “Sonuç olarak idaremiz asfalt yapım ve bakım işleri için gerekli olan malzeme çeşitliliğinin artması, alt temel ve stabilize çalışmaları için kullanılan doğal malzemelerin uygun fiyata bulunmaması ve özellikle asfalt sezonunda ihtiyaç duyulan malzeme temininin yüksek olması nedeniyle idare uhdesinde malzeme üretimi için taş ocağı açılması, buna bağlı olarak sabit ve mobil konkasör kurulması önem arzetmektedir. Sabit konkasör kurulumu elektrik bağlantıları ve diğer opsiyonel ekipmanları hariç ortalama 1 milyon Dolar, mobil konkasörün ise 800 bin Dolar maliyettedir” diye konuştu.