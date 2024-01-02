Çorum Gençlerbirliği’nde, 2000 yılında başlayan futbolculuk kariyerinde bugüne kadar birçok takımda forma giyen Şaban Aksoy’un yeni durağı Kıbrıs oldu. 35 yaşındaki golcü futbolcu, 1.Lig takımlarından Mormenekşe Gençlerbirliği ile anlaştı. Kıbrıs temsilcisi ile 2026 yılı sezon bitimine kadar profesyonel futbolcu statüsünde sözleşme imzalayan Şaban Aksoy, 6 Ocak’ta takımının kampına katılarak antrenmanlara başlayacak.

Geçen sezon Çanakkale’nin Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Bozcaadaspor’un formasını giyen Şaban Aksoy, bu sezonun ilk yarısını ise Havza Belediyespor’da geçirdi.