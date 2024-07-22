Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Bolu’da sürdüren Ahlatcı Çorum FK’da hazırlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor. Cumartesi günü özel maç yapan Kırmızı-Siyahlılar dün ise çift idman yaparak günü tamamladı. Sabah 11.00’de gerçekeşen günün ilk antrenmanında yenileme çalışması yapan Çorum FK’da günün ikinci antrenmanı ise akşam 18.00’de gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam ederken, son bölümde taktik antrenman yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak çift antrenman programı ile kaldığı yerden devam edecek.



Editör: RIFAT KARA