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Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde Koru Otel Sahası'nda gerçekleşen sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması yapan Kırmızı Siyahlılar akşam ise sahada çalıştı. Yeni transferlerin ve mevcut kadrodaki futbolcuların katılımı ile gerçekleşen akşam antrenmanı ısınma hareketleri ile başlarken, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde tam saha taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar, açma germe ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK'da hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanlarla kaldığı yerden devam edecek.

