Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü’ne atanan Prof. Dr. Sinan Zehir'i etti.

İl Sağlık Müdürü olarak atanan Prof. Dr. Sinan Zehir'e yeni görevlendirilmesinin hayırlı olmasını dileyen ve sağlık hizmetlerinde Çorum’a vereceği hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ederek kolaylıklar dileyen Saatcı, “İlimizi tanıyan, ilimizin sağlıkla ilgili ihtiyaç ve sorunlarını yakinen bilen ve ilimizde uzun zamandan beri hem hekim olarak hem de idareci olarak hizmet veren, bilgi, birikim ve tecrübe noktasında sağlık hizmetlerine katma değer sağlayacak birinin il müdürü olarak görevlendirilmesinin liyakat ve ehliye noktasında isabetli olduğu kanaatindeyiz. Koltuktan güç alan değil, koltuğa güç verecek idarecilerin tercih edilmesi, verilen ve verilecek hizmetin kalitesini artıracaktır. İdareciliğin bir bayrak yarışı olduğu açıktır. Yönetime getirilen ve sorumluluk sahibi kılınan idarecilerimizin tek amaçlarının, hizmette kaldıkları süre içerisinde hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak ilkesi ile hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bugüne kadar şehrimize, hastanemize ve vatandaşlarımıza hizmet veren tüm yöneticilere ayrıca teşekkür ediyoruz. Uzun süreden beri hekim, baştabip yardımcısı, baştabip olarak şehrimize hizmet eden ve şimdi de il sağlık müdürü olarak görevlendirilen Sayın Prof. Dr. Sinan Zehir hocamızın hizmet bayrağını yeni görevinde de çok daha yukarılara çıkaracaklarından eminiz” dedi.



Yönetim kadrolarında liyakat ve ehliyetin esas alınmasının öncelikli bir kriter olması gerektiğini kaydeden Saatcı, “Liyakat ve ehliyet birikim ve tecrübe demektir. Bilgi ve birikime sahip, şehrimizi, hastaneyi ve sahayı bilen insanların yönetime getirilmesi, verilecek hizmetin aksamadan yürütüleceğinin bir göstergesidir. Hak, hukuk ve adalet çerçevesinde görev yapan tüm idarecilerimizin başımızın üstünde yeri vardır. Başarı ekip işidir. Ekip ruhuyla hareket edilerek, istişare ile alınan isabetli kararlar nasıl başarıyı beraberinde getirirse, yanlış alınan karar, yöntem ve uygulamalarda tabi olarak başarısızlığı doğurur. Yönetim kademelerinin takdir yetkileri vardır. Yönetim kademesinde olan tüm idarecilerimizden Sağlık-Sen olarak beklentimiz; Sağlık çalışanları tüm süreçlerde en özverili çalışılan, sıkıntının ve stresin had safhada olduğu alanlarda görev yapmaktadır. Bu nedenle yönetim kademesinde olan idarecilerden en büyük beklentimiz, çalışma barışını, moral ve motivasyonunu artıracak uygulamalara, yöntemlere öncelik vermeleridir. Kraldan çok kralcı olmamalarıdır. Çalışan memnuniyetinin başarının en büyük anahtarı olduğunu unutmamalardır. Yönetim kademesinde olanların bu hassasiyeti göstermeleri, başarılarının sırrı olacaktır. İdarecilerimize yapacakları her güzel hizmette, elimizden gelen desteğin verileceğinin bilinmesini istiyoruz. Yönetim kademesinde olan bütün idarecilerin sorumluluk bilinci içinde çalışacaklarından eminiz” ifadelerini kullandı.