Bilardo İl Temsilciliği tarafından 12-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası’nda şampiyonluk ipini Sağlık-Sen üyelerinden Ali Misket göğüsledi. Misket’in bu başarısı sonrası Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı makamında ağırlayarak tebrik etti.

Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Ali Misket’in bu başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade eden Saatcı, “3 bant bilardo turnuvasında üstün performans göstererek sendikamızın değerli üyesinin şampiyon olması bizleri onurlandırmıştır. Bu büyük başarı, azmin, disiplinin ve kararlılığın bir yansımasıdır. Kendisini bu büyük başarısından dolayı sendikamız adına yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Sendikamız üyelerinin her alanda gösterdiği başarılarla gurur duymaya devam edeceğiz. Sendikamız, üyelerimizin sadece çalışma hayatında değil, sosyal ve sportif alanlarda da başarılarını desteklemeye devam edecektir. Üyelerimizin başarısı noktasında sendika olarak üzerimize düşen her konuda bu güne kadar destek olduğumuz gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin başarısı bizim gururumuzdur" dedi.

Saatcı şampiyon Misket’i ödüllendirmeyi de ihmal etmedi.