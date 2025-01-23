Türkiye Güreş Federasyonu’nun Aralık ayında yapılan 6. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Taha Akgül’ün yönetiminde yer alan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a Çorum Hitit Esnaf, Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Çerikci ve bazı oda ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Çerikci ile birlikte Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, İsmail Yağbat’ı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundular.