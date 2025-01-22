Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 21.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında lider TVF Spor Lisesi’ni konuk etti. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı da izledi. Maça kötü başlayan Çorum’un efeleri son bölümde üst üste sayılar bulmasına rağmen ilk seti 25-22 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette rakibin smaçlarını durdurmakta zorlanan Sungurlu Belediyespor bu seti de 7 sayı farkla kaybederek skor 2-0’a geldi. Üçüncü sette seyircisinin desteğini arkasına alan Sungurlu temsilcisi seti 25-21 kazanarak dördüncü sete umutlu girdi. Ancak dördüncü sette yapılan basit hatalar sonucu efeler seti 25-18 maçı da 3-1 kaybetti.

Bu sonucun ardından lider TVF Spor Lisesi yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 52 yaparken, Çorum temsilcisi 43 puanda kaldı.