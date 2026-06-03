Tarihi, kültürü ve köklü mutfak geleneğiyle dikkat çeken Çorum, gastronomi alanında uluslararası ölçekte ses getirecek bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çorum Belediyesi öncülüğünde yürütülen “Gastro Çorum” projesi uyarınca kentin gastronomi potansiyelini dünya vitrinine taşımaya yönelik önemli bir organizasyona imza atılıyor.

Çorum’un ülkemizde Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar’ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil olması hedefiyle hazırlanan proje kapsamında 4-6 Haziran 2026 tarihleri arasında “Açık Ateş Etkinlikleri” düzenlenecek. Etkinliklerle birlikte Çorum, gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak.

İspanya, Brezilya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden açık ateş pişirme ustaları, gastronomi uzmanları, gurmeler, şefler ve yazarların yer aldığı çok sayıda uluslararası katılımcı Çorum’a gelecek. Türkiye’den ise alanında tanınmış şefler, aşçılar, gastronomi yazarları ve gazeteciler etkinliklerde yer alacak.

Üç gün sürecek organizasyon boyunca Çorum’un tarihi, kültürel ve gastronomik değerleri geniş kapsamlı etkinliklerle tanıtılacak. Etkinliğin açılışı bugün saat 10.00’da Saat Kulesi – Bedesten arası kortej yürüyüşü ile başlayacak. Bedesten Meydanı’nda ateş yakma töreni sonrasında gün boyu burada fotoğraf sergileri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Aynı akşam Anitta Otel’de gala yemeği yapılacak programda açık ateş yemek pişirme gösterileri ise 5 Haziran 2026 günü Çorumlu Obası’nda gerçekleştirilecek. Misafirler ayrıca Hitit medeniyeti temalı gezi programları ile Çorum’un ilçelerini tanıyacak.

PARK YASAĞI

Öte yandan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Uluslararası Açık Ateş Pişirme Teknikleri Buluşma Etkinlikleri Festivali" nedeniyle bazı noktalarda araç parkına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, festival süresince üç gün boyunca Gazi Caddesi'nde bulunan Saat Kulesi ile Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Bedesten bölümü arasında yolun her iki tarafına araç park edilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, etkinliklerin sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi ve trafik akışının aksamaması amacıyla söz konusu kararın alındığını belirtti. Açıklamada, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarını belirtilen güzergâha park etmemeleri istendi. Kurallara uymayan araçlar hakkında gerekli işlemlerin uygulanabileceği ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi